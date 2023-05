Współczesny strażak nie tylko gasi pożary. Obchody Dnia Strażaka [zdjęcia, wideo]

– Współczesny strażak jest w pewnym sensie ratownikiem z każdej dziedziny, w której trzeba pomóc obywatelom. To działalność z zakresu: ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, medycznego czy radiacyjnego. Ten wachlarz jest bardzo szeroki. Ostatnio też działania humanitarne, bo pomoc w związku z agresją Rosji na Ukrainę, pomoc w przemieszczaniu uchodźców i zapewniania im punktów recepcyjnych – wyliczał starszy brygadier Sławomir Herbowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP. – To też była walka z koronawirusem, pomoc przy tych działaniach w pandemii. Również międzynarodowe wsparcie humanitarne. Przykładem są ostatnie działania polskich strażaków w Turcji. Pomoc osobom zawalonym, także ten wachlarz naszych zadań jest naprawdę bardzo szeroki. Staramy się być gotowi na wszystko – dodał Herbowski. Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego służy ponad 1600 funkcjonariuszy w 30 jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Z kolei strażaków ochotników w naszym regionie jest 35 tysięcy – 299 z ponad 800 jednostek OSP jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.