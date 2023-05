Sprawdź, czy nie masz tętniaka aorty brzusznej! Badania dla mężczyzn w regionie

2023-05-04, 15:00 Monika Siwak/Redakcja

USG może wykryć tętniaka aorty brzusznej odpowiednio wcześnie - gdy choroba nie wykazuje objawów/fot. Pixabay

Prawie tysiąc mężczyzn z regionu może sprawdzić, czy nie mają tętniaka aorty brzusznej. Urząd Marszałkowski przygotował badania profilaktyczne w czterech przychodniach w regionie

Tętniak aorty brzusznej to poważne zagrożenie dla życia, zwłaszcza dla mężczyzn po 60. roku życia. Dlatego ważne jest, żeby jak najszybciej wykryć problem.



Programem Badań Przesiewowych objęci są palący papierosy mężczyźni między 65. a 74. rokiem życia. Pacjenci, u których badanie USG wykryje odcinek poszerzonej aorty, będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej.



Można zgłaszać się do: Przychodni Lekarska Rodzina w Koronowie, Wojskowej Przychodni w Grudziądzu, poradni Epoka w Żninie i Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.