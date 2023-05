Maturzyści po pierwszym egzaminie: „Nie było tak źle”! Jak oceniają tematy z języka polskiego?

2023-05-04, 13:58 Agata Raczek/Redakcja

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach/fot. Agata Raczek

„Człowiek – istota pełna sprzeczności” i „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem” – takie tematy rozprawki na egzaminie z języka polskiego mieli maturzyści z liceów. Z kolei tematy, z którymi mierzyli się absolwenci techników, dotyczyły fragmentów „Pana Tadeusza” i „Przedwiośnia”.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule zdają je tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących, w starej – tegoroczni absolwenci czteroletniego technikum, szkół branżowych II stopnia i abiturienci ze starszych roczników.



Jak poziom trudności egzaminu oceniają absolwenci z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy? – Dobrze, nie było jakoś trudno – mówi jedna z maturzystek. – Nie wydawał się jakoś bardzo trudny generalnie, ale zobaczymy, jak to będzie – dzieli się wrażeniem jeden z abiturientów. „Jestem dosyć zadowolony”, „Na pewno nie tak źle, jak myślałam” – mówią inni. Swoje prace na wybrany temat rozprawki pisali m.in. w oparciu o „Lalkę” czy „Kordiana”.



Z kolei maturzyści z techników mieli o wyboru tematy: „Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie” oraz „Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń”. Tematy te odnosiły się do fragmentów „Pana Tadeusza” i „Przedwiośnia”.

Mogli też zinterpretować wiersz Ewy Lipskiej.



Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, niezależnie od tego czy zdawany w nowej, czy w starej formule, rozpoczął się o godz. 9.00. Maturzyści z techników i szkół branżowych II stopnia na napisanie go mieli 170 minut, a maturzyści z liceów ogólnokształcących 240 minut.



Arkusze egzaminacyjne z polskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane w czwartek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – zostanie on przeprowadzony 17 maja.



W piątek (5 maja) abiturienci przystąpią do egzaminu z języka obcego nowożytnego, a w poniedziałek – z matematyki.



Więcej w relacji Agaty Raczek.