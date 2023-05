Na drogach województwa zginęły dwie osoby, 13 zostało rannych. Policjanci podsumowali „majówkę”

2023-05-04, 11:12 Informacja KWP w Bydgoszczy/Polska Agencja Prasowa

W całym kraju od piątku (29 kwietnia) do środy (3 maja) doszło do 306 wypadków, w których zginęło 27 osób/fot. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Od 28 kwietnia do 3 maja na terenie naszego województwa odnotowano 13 wypadków drogowych, w których zginęły dwie osoby, a 13 osób zostało rannych – poinformowała kujawsko-pomorska policja. W tym czasie funkcjonariusze zatrzymali 124 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu.

Z kolei w całym kraju od piątku (28 kwietnia) do środy (3 maja) doszło do 306 wypadków, w których zginęło 27 osób, a 352 zostało rannych. – Zatrzymano 1840 nietrzeźwych kierujących – przekazał nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.



Zginęło mniej osób niż przed rokiem: nadkom. Opas przypomniał, że w zeszłoroczną majówkę doszło do 348 wypadków drogowych, w których zginęły 33 osoby, a 389 osób zostało rannych. Zatrzymano wówczas 1821 nietrzeźwych kierujących.



Jak co roku nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwali policjanci. W trakcie kontroli drogowych zwracali szczególną uwagę na prędkość, stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz to, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach.