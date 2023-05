Matury rozpoczęte! Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego – w starej i nowej formule

2023-05-04, 09:34 Agata Raczek/Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Tuż rozpoczęciem egzaminu, spytaliśmy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, jakie emocje im towarzyszą/fot. Agata Raczek

W czwartek (4 maja) egzaminem z języka polskiego rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. Do egzaminów dojrzałości przystępuje ponad 270 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych, z czego nieco ponad 15 tys. z województwa kujawsko-pomorskiego.

Punktualnie o 9.00 rozpoczął się egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Spytaliśmy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, jakie emocje im towarzyszą. – Rano troszeczkę panikowałam, teraz jest już w miarę okej – mówi jedna z abiturientek. – Raczej spokojnie, myślę, że jakoś się powiedzie – dodaje inny absolwent.



Tegoroczna majówka minęła maturzystom pod znakiem nauki. – Dużo było powtórek, w ogóle nie było odpoczynku – opowiada abiturientka. „Na przemian, trochę sobie odpoczęłam, trochę się pouczyłam”, „Po maturze się poodpoczywa, teraz trzeba popracować” – mówią inni.



W piątek (5 maja) absolwenci przystąpią do egzaminu z języka angielskiego, a w poniedziałek – z matematyki. Wyniki matur poznamy 7 lipca.



Tym razem i stara, i nowa formuła

Wśród tegorocznych maturzystów jest pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i zdawają egzamin w nowej formule (tzw. Formuła 2023). Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, to około 158,4 tys. abiturientów. Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik kończący czteroletnie technikum, uczący się według starej podstawy programowej. Będą oni zdawać maturę w starej formule (tzw. Formuła 2015). Wraz z nimi maturę w tej formule zdawać będą też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia. Łącznie chęć zdawania matury zadeklarowało około 114 tys. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych.

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 roku. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.



Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów czteroletnich liceów, a osobne dla absolwentów czteroletnich techników, szkół branżowych II stopnia i absolwentów szkół ponadpodstawowych z lat ubiegłych.



Trzy egzaminy pisemne – obowiązkowe

Maturzysta (niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Niektórzy chcą poprawić wynik

Wróciły egzaminy ustne

Od 2022 r. absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać takie zwolnienie, musieli do 20 kwietnia br. złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych. Z danych CKE wynika, że w tym roku do żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie przystąpi 782 maturzystów.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. To powrót do obowiązkowych egzaminów ustnych po przerwie spowodowanych pandemią COVID-19, gdy ze względów sanitarnych egzaminy ustne organizowane były tylko dla tych maturzystów, którzy potrzebowali wyniku z takiego egzaminu przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.



W nowej formule egzamin trwa dłużej

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, od poziomu i formuły, zgodnie z którą zdaje. Na przykład egzamin z języka polskiego w Formule 2015 na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na rozszerzonym – 180 minut, a w Formule 2023 na poziomie podstawowym – 240 minut, a na poziomie rozszerzonym – 210 minut. Z kolei egzamin z matematyki w Formule 2015 na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut, a w Formule 2023 na obu poziomach trwa 180 minut.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9.00 i 14.00. 4 maja nie będzie egzaminu po południu.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 10 maja i potrwa do 23 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Najwięcej zmian na maturze przeprowadzanej w nowej formule obejmuje egzamin z języka polskiego, zarówno w zakresie sprawdzanej wiedzy, jak i w formy jej sprawdzania.