Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja na Kujawach i Pomorzu [relacje, zdjęcia, wideo]

2023-05-03

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja w Bydgoszczy - Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska/fot. Elżbieta Rupniewska

Mieszkańcy i goście tłumnie uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Kujawsko-Pomorskiem. Nasi reporterzy przygotowali relacje z lokalnych obchodów.

BYDGOSZCZ



Przed południem mszę świętą w bydgoskiej katedrze odprawił biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk (homilia w materiale wideo poniżej). Następnie uroczystość przeniosła się na płytę Starego Rynku. Radosław Kempinski, wicewojewoda kujawsko-pomorski, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na podobieństwo obecnej sytuacji geopolitycznej do sytuacji sprzed 232 lat:



- 232 lata temu, w obliczu grożącego ojczyźnie niebezpieczeństwa, grono Patriotów przedłożyło dobro wspólne nad osobiste ambicje i animozje - mówił Radosław Kempinski. - Dziś wraz z szefem Inspektoratu wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcą garnizonu Bydgoszcz oraz marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie upamiętniamy 232 rocznicę tego wydarzenia. Polska jest dziś wolnym i niepodległym państwem. Należymy do Unii Europejskiej, NATO, do grona krajów, które szanują prawo i demokrację, ale tuż za naszymi wschodnimi granicami dzieją się rzeczy groźne i tragiczne w skutkach. Wojna na Ukrainie wywołana przez imperialną Rosję Putina, wroga polityka jego poplecznika Łukaszenki, który wsadza do więzień wszystkich, których uzna za wrogów, w tym Polaków, nieustająca presja migracyjna z Białorusi, to wszystko sprawia, że musimy wyjątkowo czujnie strzec naszych granic (...).

Bydgoską uroczystość zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.



WŁOCŁAWEK

TORUŃ



CHEŁMNO