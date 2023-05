„Ten symbol należy szanować”. Obchody Dnia Flagi w Toruniu [zdjęcia, wideo]

2023-05-02, 20:45 Michał Zaręba/Redakcja

W programie toruńskich uroczystości znalazły się występy taneczne, asysta wojskowa i odśpiewanie hymnu/fot: Michał Zaręba W programie toruńskich uroczystości znalazły się występy taneczne, asysta wojskowa i odśpiewanie hymnu/fot: Michał Zaręba W programie toruńskich uroczystości znalazły się występy taneczne, asysta wojskowa i odśpiewanie hymnu/fot: Michał Zaręba

Torunianie i turyści świętowali Dzień Polskiej Flagi. Uroczystości odbyły się na Rynku Staromiejskim.

– To jest bardzo ważny dzień. Świętujemy nasze barwy narodowe, nasz patriotyzm. To jest święto młode, ale istotne – zaznaczył jeden z mężczyzn.



Nie zabrakło również biało-czerwonych kotylionów, które według zgromadzonych są odznaką polskości i uroczystego odśpiewania hymnu narodowego w wojskowej asyście.



– Biel i czerwień to są kolory, które już od dziesięcioleci towarzyszą Polakom, także tym, którzy walczyli o naszą wolność w kolejnych powstaniach. Jak również w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej, czy w wojnie polsko-bolszewickiej – powiedział zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.



– Myślę, że flaga jako symbol w naszej państwowości, przemawia do wszystkich, również do naszej młodzieży i do starszych. Ten symbol należy szanować – podkreślił sekretarz województwa Marek Smoczyk.



Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku.