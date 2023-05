Tort, marsze patriotyczne i 100-metrowa flaga – tak Włocławek świętował Dzień Flagi

2023-05-02, 19:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Włocławek również uroczyście obchodził Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej/fot: Marek Ledwosiński

Włocławek uczcił Święto Flagi w sposób znany od kilku lat. Z Placu Wolności, ulicą Trzeciego Maja, aż na Stary Rynek, przeszedł kilkusetosobowy pochód mieszkańców, niosących długą na 100 metrów flagę. Ta została specjalnie uszyta na tę okoliczność.

Dodatkowo na Starym Rynku czekał ogromny tort, oblany biało-czerwonym lukrem, a wszystko w rytm marszów patriotycznych, granych przez szkolne orkiestry.



Okazało się, niestety, że pytani włocławianie nie wiedzą, dlaczego naszymi barwami narodowymi są akurat biel i czerwień.



– Biały oznacza czystość, tak mi się wydaje. Czerwony coś z walką, ojczyzną, wojną i krwią – zastanawiał się mieszkaniec Włocławka.



Pozostali również twierdzili, że biel to odniesienie się do czystości, a czerwień do krwi. Jednak nie byli w stanie wskazać, dlaczego takie, a nie inne położenie tych barw na fladze.



Tymczasem heraldycy i weksylolodzy, czyli specjaliści od herbów i od flag, nie mają wątpliwości. Nasza flaga narodowa to pochodna herbu Rzeczypospolitej. Widnieje na nim biały orzeł – stąd biel na fladze. Orzeł umieszczony jest na karmazynowym polu herbowym – stąd czerwień.



Orzeł, jako godło, jest ważniejszym elementem herbu. Dlatego biel jest u góry flagi. Czerwień tarczy herbowej jest mniej ważnym elementem herbu i dlatego znajduje się na dole.