Naturalne kamienie, breloki i nie tylko. Co kryje Jarmark Zamkowy w Toruniu?

2023-05-02, 15:00 Michał Zaręba/Redakcja

Toruński Jarmark Zamkowy spotkał się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców/fot: Michał Zaręba

Tradycyjny Jarmark Zamkowy towarzyszy majówce w Toruniu. Na stoiskach można znaleźć wyroby rzemieślnicze i spożywcze z różnych regionów kraju.

– Jarmark jest super, kupiłam sobie świecę sojową i jeszcze drzewo sandałowe – wymieniała jedna z kobiet.



Na stoiskach nie zabrakło atrakcji i przedmiotów również dla najmłodszych. – Syn kupił kamień do kolekcji – powiedziała matka. To był lapis lazuli, w tej kolekcji już mam trochę kamyków, ale zbieram nadal – wyjaśnił Wojtek.



– Wszystko pochodzi spod mojej ręki, „Pracownia u brodacza”. Mamy wyroby z drewna, sklejki, żywicy, naturalnych kamieni. Od wycinanek po breloki, zegary, tabliczki grawerowane i biżuterię. To czysty przypadek, bo z zawodu jestem informatykiem. Kiedyś pracowałem w firmie, która organizowała jarmarki. Wciągnęło mnie to, aż do tego stopnia, że sam zacząłem coś robić. Część tygodnia spędzam w pracowni, a drugą właśnie na jarmarku, praktycznie w całej Polsce. Mieszkam w Borach Tucholskich, a pochodzę z Krakowa – przyznał jeden ze sprzedawców.



Jarmark można odwiedzać do 3 maja.