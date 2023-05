Nie rozliczyłeś PIT-u? Dziś mija termin! „Zdecydowana większość robi to elektronicznie”

2023-05-02, 12:30 Jolanta Fischer/Redakcja

2 maja to ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego/fot. kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Dziś ostatni dzień składania deklaracji podatkowych PIT 2022. Możemy to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym, lub elektronicznie, poprzez system e-deklaracje, czy usługę „Twój e-PIT”. Ta ostatnia forma stała się w ostatnich latach najpopularniejsza. Proces przebiega bowiem wtedy sprawniej i szybciej otrzymamy zwrot podatku.

Jak zaznacza I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, większość klientów już jest rozliczonych.



– Ten najbardziej popularny PIT-37 za 2022 rok w naszym Urzędzie Skarbowym złożyło już ponad 70 procent osób. Z czego w znacznej większości, bo aż 94% w formie elektronicznej, z kolei 60% poprzez usługę „Twój e-PIT”. Czekamy na około pozostałe zeznania podatkowe, mając na uwadze to, że część tych zeznań w porównaniu do zeszłego roku, została zatwierdzona automatycznie po upływie 2 maja. To jest około 25% i możemy w zasadzie powiedzieć, że akcję rozliczeń podatkowych mamy już na finiszu – mówiła Hanna Banach, zastępca naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.



Jeżeli do północy nie złożymy deklaracji PIT, zostaniemy rozliczeni automatycznie przez Krajową Administrację Skarbową. Nadal będzie jednak możliwość złożenia korekty do takiego zeznania, po dniu 10 maja.