Rolnicy biorą los w swoje ręce i rozwijają się – rusza kolejna edycja konkursu „Agricola – Syn Ziemi”

Tak wyglądała uroczysta gala „Agricola – Syn Ziemi" rok temu/fot: Andrzej Goiński dla UMWKP

Wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych rolników, promocja i prezentacja różnorodnej aktywności kobiet w zakresie działalności gospodarczej oraz promowanie nowoczesnego rolnictwa – takie cele przyświecają organizatorom konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Agricola – Syn Ziemi”.

– „Agricola – Syn Ziemi” to konkurs, w którym wybieramy wyróżniających się rolników, promując jednocześnie nowoczesne metody gospodarowania na wsi. Rolnictwo to przecież element naszej regionalnej kultury i połączenie tradycji ze współczesnością – podkreślał marszałek Piotr Całbecki.



Konkurs skierowany jest do osób, które mieszkają i prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez dwa lata oraz kobiet prowadzących działalność zawodową i społeczną na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.



Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: