Jakie są potrzeby osób z zespołem Downa? Bydgoska delegacja pojechała do Brukseli

Bydgoska delegacja Fundacji Dziecięce Graffiti do środy przebywa w Brukseli i bierze udział w licznych debatach/fot: Jolanta Fischer

Centra genetyczne, profesjonalna opieka, czy specjalne programy lekowe – o tym i innych swoich potrzebach opowiadają w Europarlamencie podopieczni Fundacji Dziecięce Graffiti. W poniedziałek wyruszyli w drogę do Brukseli.

To jedyna polska delegacja, która została zaproszona na konferencję, poświęconą osobom z zespołem Downa. Chodzi o to, by wraz z organizacjami z innych krajów, zastanowić się, jak można pomóc, a także poznać swoje prawa.



– Możemy poznać fajnych ludzi, otwartych i przyjaznych dla nas. Jest dobrze, to jest właśnie nasze miejsce, w którym po raz pierwszy się poznaliśmy. Byliśmy już tutaj w 2017 i 2020 roku, było super – stwierdził jeden z podopiecznych fundacji.



Członkowie wyjazdu mają okazję do przedstawienia swoich pomysłów w Parlamencie Europejskim. – Jako delegacja Polski, zostaliśmy nominowani do reprezentowania osób z zespołem Downa, w szerszym gremium organizacji działających na ich rzecz. Z paneli, w których będziemy uczestniczyć, jeden z nich mówi o tym, co Unia Europejska może dla nas zrobić – mówił Piotr Częstochowski z Fundacji Dziecięce Graffiti.



– Najlepiej załatwia się sprawy samemu, bez pośredników i tak będziemy na ten temat, debatować, dyskutować i tworzyć właśnie nowe koncepcje, nawiązywać szerszą współpracę. My mamy mówić jak najmniej, chcemy im (podopiecznym – przyp.) oddać głos. Żeby ten był słyszalny i pokazać, że jednak oni potrafią, mają kompetencje, możliwości, umiejętności i wiedzę – zaznaczył Maciej Jabłoński, pełniący obowiązki kierownika katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.



Fundacja Dziecięce Graffiti z okazji wyjazdu przygotowała również teledysk, który został zaprezentowany w Brukseli.