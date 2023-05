„To nie jacyś oni, to jest konkret". Świętowali 19. rocznicę dołączenia Polski do UE

2023-05-01, 19:13 Jolanta Fischer/Redakcja

Bydgoscy działacze Platformy Obywatelskiej uczcili rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej/fot. Jolanta Fischer

Były argumenty i specjalne pocztówki. Bydgoscy działacze Platformy Obywatelskiej uczcili rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, prezentując 19 korzyści, jakie miało odnieść dzięki temu miasto. Uroczystości odbywały się także w Toruniu.

- Bydgoszcz zawdzięcza UE choćby liczne inwestycje, większe bezpieczeństwo, trasę S5, nowoczesne uczelnie wyższe, inwestycje w szpitale, wsparcie projektów senioralnych, nowoczesny Dworzec Bydgoszcz Główna, rewitalizację starego Fordonu, Młyny Rothera, tramwaj do Fordonu, rozbudowę ul. Grunwaldzkiej, Teatr Kameralny, Wyspę Młyńską itd. – długo wymieniał Mikołaj Gabinecki z Nowej Generacji Młodych:



Zdaniem europosła Radosława Sikorskiego, członkostwo w Unii Europejskiej to gwarancja przynależności Polski do „zachodniego kręgu cywilizacyjnego". - Członkostwo w UE to nie tylko inwestycje, fundusze spójności. To przede wszystkim uczestnictwo w wolnym rynku i przynależność do zachodniej cywilizacji, w której ceni się rządy prawa, niezależne sądy, wolność jednostki, różnorodność, poszanowanie praw jednostki – mówił. - Unia Europejska to nie są jacyś oni, jakaś wyimaginowana wspólnota, tylko to jest konkret. Politycy rozdawali dziś także mieszkańcom miasta okolicznościowe pocztówki.



Z kolei w Toruniu uroczystości z okazji 19. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowali działacze Lewicy. - Filarem polskiego bezpieczeństwa są współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską - mówił poseł Robert Kwiatkowski z koła Lewicy Demokratycznej. - Blok gospodarczy, polityczny, jakim jest Unia Europejska jest dla Polski gwarancją jej suwerenności i tego, że nasz głos może być słyszalny w skali globalnej, bo nie byłoby takiego wzrostu gospodarczej pozycji Polski, gdyby nie środki europejskie.



Przed konferencją politycy i sympatycy Lewicy złożyli kwiaty na grobie działacza lewicowego Juliana Nowickiego.