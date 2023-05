Tradycyjny pochód, manifestacje i kwiaty. Uroczystości z okazji Święta Pracy w regionie

2023-05-01, 15:00 Marek Ledwosiński, Jolanta Fischer/Redakcja

Uroczystości na pl. Wolności w Bydgoszczy/fot. Jolanta Fischer

Ulicami włocławskiej Starówki przeszedł tradycyjny pochód pierwszomajowy. Z kolei w Bydgoszczy uroczystości odbywały się pod pomnikiem na Placu Wolności.

Pochód we Włocławku zorganizowany został przez Nową Lewicę i Polską Partię Socjalistyczną. Wcześniej - przy pomniku Ludzi Pracy - odbyła się manifestacja.

Piotr Kowal - przewodniczący Rady Miejskiej Włocławka i jeden z liderów włocławskiej Lewicy nawiązał do roli tej partii w przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pogratulował też wszystkim z okazji Święta Pracy. - Życzę wszystkim, żeby praca, którą wykonujecie dawała wam przede wszystkim satysfakcję, w tym materialną – mówił.

W uroczystościach pierwszomajowych we Włocławku wzięło udział około dwustu osób.



Z kolei bydgoscy działacze Lewicy uczcili Święto Pracy i rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pod pomnikiem na Placu Wolności. Symbolicznie złożyli tam kwiaty, nie zabrakło także odniesień politycznych. - To święto jest wciąż aktualne. Ludzie pracy potrzebują pomocy i związków zawodowych, którzy prężnie działają, bo widzimy, co się dzieje w kraju, jak pracownicy są traktowani i solidaryzujemy się ze wszystkimi ludźmi pracy, którzy tego potrzebują - podkreślił Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.



- Świętujemy Dzień Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy. Świętujemy po to, aby w Polsce były godne warunki pracy i płacy, wolności demokratyczne i panowała jedność, aby kraj się rozwijał - mówił poseł Nowej Lewicy Jan Szopiński. - Rok 2023 to historyczny rok dla Polski. Na jesieni odbędą się wybory. Przed nami wielkie wyzwania, czy Polska będzie krajem demokratycznym, czy Polska będzie rządzona przez tych, który mówią Polakom – chcemy razem z wami rozwijać Polskę, czy będzie rządzona przez tych, którzy przeznaczają dla siebie ogromne środki.



W czasie uroczystości przekazano także pozdrowienia partnerskim miastom z Ukrainy.