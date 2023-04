Coraz więcej osób unika obowiązkowych szczepień. Również na Kujawach i Pomorzu

2023-04-30, 10:20 Tatiana Adonis/Redakcja

W ciągu dwóch lat blisko 200 osób więcej odmówiło obowiązkowym szczepieniom/Fot. ilustracyjna/pixabay.com

Chronią nasze zdrowie i ratują życie. Według specjalistów szczepienia ochronne to najskuteczniejsze narzędzie zwalczania chorób zakaźnych. Tymczasem coraz więcej Polaków uchyla się od szczepień obowiązkowych, również w naszym regionie.

– W województwie kujawsko-pomorskim obserwujemy tendencję wzrostową. Wśród osób uchylających się od szczepień obowiązkowych w 2020 roku w naszym regionie były to 2153 osoby. Natomiast w 2022 roku 2376 osób nie zgodziło się na szczepienie – mówił Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



Upowszechnianie szczepień to cel kończącego się właśnie Europejskiego Tygodnia Szczepień (23-30 kwietnia). Jego obchody koordynowane są przez Światową Organizację Zdrowia. Aby podkreślić znaczenie przyjmowania o czasie kolejnych dawek szczepionek, tegorocznym obchodom Europejskiego Tygodnia Szczepień towarzyszyły hasła: „każda dawka się liczy” oraz „szczepienie o czasie ma znaczenie”.



Tymczasem w Polsce w 2022 roku zanotowano rekordową liczbę osób uchylających się od szczepień obowiązkowych - 72,7 tysiąca, o ponad 11 tysięcy więcej niż rok wcześniej, poinformował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W ciągu 10 lat liczba odmów wzrosła ponad trzynastokrotnie.



Liczba uchylających się od szczepień odnosi się do osób podlegających szczepieniom w danym roczniku. Obejmuje dzieci i młodzież do 19. roku życia podlegające szczepieniom według obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych.