Wandale zniszczyli kolonię kormoranów! Zrzucone gniazda i martwe pisklęta nad Jeziorem Tonowskim!

2023-04-30, 22:30 Redakcja

Nieznani wandale zniszczyli ponad 100 gniazd kormoranów, zmarło prawie 300 piskląt/Fot: Facebook/Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Nieznani sprawcy bestialsko zniszczyli siedlisko kormoranów na wyspie na Jeziorze Tonowskim (gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński). Wskazują na to liczne ślady po odciśniętych butach.

Lokalni ornitolodzy wybrali się w poszukiwaniu lęgów mewy białogłowej i zobaczyli ten przykry widok. Gospodarstwo Rybackie Łysinin, do którego należy teren wyspy, nie wiedziało o tym incydencie. Zniszczono ponad 110 gniazd, z których wypadło prawie 300 piskląt.



Sprawę do prokuratury w Żninie zgłosiło Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Zareagowała również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jednak pytanie, czy uda się znaleźć sprawców, prawdopodobnie od zdarzenia minęło już kilka dni.



Pewnego dnia mężczyźni wysiedli z łodzi i zaczęli wiosłami uderzać w drzewa, niszcząc gniazda. Młode ptaki wymiotowały, co jedynie rozzłościło wandali. – Jeden z mężczyzn zaczął ze złością deptać po nieopierzonych ptakach, które zabrudziły mu bluzę. Drugi go powstrzymał: „Zostaw, za to rzyganie niech powoli zdychają z głodu!” Po około pół godzinie z cichym pluskiem wioseł (a może warkotem silnika?) odpłynęli z wyspy – brzmi post przedstawiciele PTOP „Salamandra” na Facebooku.



Towarzystwo jednak zaznacza, że to jest tylko hipoteza tego, jak mogło wyglądać ewentualne zdarzenie. – Szczegóły pewnie były nieco inne – nie wiemy np. ile było osób, ani czy przy zrzucaniu gniazd rzeczywiście posłużyli się wiosłami, czy np. przywieźli ze sobą jakiś tyczki. Mamy nadzieję, że ustali to prokuratura – pisze PTOP. Jeśli ktokolwiek ma informacje, które mogą pomóc w sprawie, proszony jest o kontakt z Towarzystwem "Salamandra" przez profil na Facebooku, maila lub tel. 604-836-583.