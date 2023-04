Zaciągnął mężczyznę pod bramę i skopał go. 34-latek z Inowrocławia odpowie za rozbój

2023-04-30, 14:30 KPP w Inowrocławiu/Redakcja

Za rozbój 34-latkowi grozi do 12 lat więzienia/fot: archiwum

Do 12 lat grozi 34-letniemu mieszkańcowi Inowrocławia. Dokonał rozboju i usiłowania wymuszenia rozbójniczego na tej samej osobie. Wszystko dla korzyści materialnych. Teraz najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

W piątek inowrocławscy kryminalni zatrzymali i doprowadzili do prokuratury mężczyznę podejrzanego o dwa przestępstwa.



Trzy dni wcześniej, we wtorek 34-latek wciągnął w bramę na jednej z ulic miasta mężczyznę. Tam doszło do rękoczynów, szarpał go i kopał. Zabrał mu pieniądze i portfel. Ponadto groził mężczyźnie i usiłował też dokonać na nim kradzieży rozbójniczej, by ten dał mu więcej pieniędzy.



Policjanci zgromadzili dowody w tej sprawie i wytypowali 34-letniego mieszkańca Inowrocławia, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. Po ustaleniu jego rysopisu mundurowi przeszukali podejrzanego. W czwartek podczas działań policjanci zauważyli go na jednej z ulic. Został zatrzymany do wyjaśnienia.



Analiza zebranego materiału dowodowego potwierdziła podejrzenia funkcjonariuszy. Na tej podstawie usłyszał zarzut rozboju i usiłowania kradzieży rozbójniczej. Został doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi do nawet 12 lat pozbawienia wolności.