Dom Niebieskich Serc ma pomóc osobom z autyzmem. „Będą to pokoje zwierzeń” [zdjęcia]

2023-04-30, 12:30 Michał Zaręba/Redakcja

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem przygotowuje się do otwarcia Domu Niebieskich Serc/fot: nadesłane/Katarzyna Podgórska-Dziewiątkowska Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem przygotowuje się do otwarcia Domu Niebieskich Serc/fot: nadesłane/Katarzyna Podgórska-Dziewiątkowska Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem przygotowuje się do otwarcia Domu Niebieskich Serc/fot: Michał Zaręba

W Toruniu trwa budowa Domu Niebieskich Serc. To inicjatywa matek dzieci ze spektrum autyzmu. Do akcji przyłączają się też torunianie. W Internecie trwa zbiórka na urządzenie niebieskiej przestrzeni.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem zaprezentowało już rozmieszczenie pomieszczeń w domu. – Po prawej stronie znajduje się sześć pokoi wyposażonych w łazienkę. To są nasze docelowe mieszkania dla przyszłych mieszkańców, którzy zamieszkają tu na stałe. Jednak zanim to nastąpi, będziemy je używać jako pokoje do terapii indywidualnej, wsparcia psychologicznego, indywidualnego. Będą to nasze pokoje zwierzeń.



– To jest swojego rodzaju zwieńczenie marzeń wszystkich rodziców, z którymi się spotykam. To jest miejsce, które może troszeczkę ukoić nasze lęki. Borykamy się z nimi od czasu otrzymania diagnozy. Ja mam dwie córeczki, bliźniaczki ze spectrum (autyzmu – przyp.), więc jako mama mogę powiedzieć, że te lęki są podwójne. Jednak też w trakcie rozmów z innymi rodzicami dowiedziałam się, co najbardziej nas przeraża, czyli przyszłość – mówiła Małgorzata Żuchowska, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem.



Nie ma jeszcze oficjalnego terminu otwarcia domu, ale może to być Dzień Matki lub Dzień Dziecka. Internetowa zbiórka na wyposażenie Domu Niebieskiego Serca znajduje się pod tym linkiem.