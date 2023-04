Walczą o rekordy świata w marszu z kijkami! Ultra Nordic Walking na Barbarce [zdjęcia]

2023-04-29, 21:17 Monika Kaczyńska/Redakcja

Walka o rekord na najdłuższym dystansie zakończy się dopiero w niedzielę (30 kwietnia) po południu/fot. Monika Kaczyńska

Czy i jeśli tak, to ile rekordów świata w marszu z kijkami padnie na podtoruńskiej Barbarce? Na terenie Nadleśnictwa Toruń od soboty (29 kwietnia) rano trwają zawody Ultra Nordic Walking World Records 2023. Uczestnicy próbują pobić rekordy świata na dystansach 50 mil, 100 km i 100 mil.

Na trasy w ramach Ultra Rajdu wyruszyli też amatorzy. – Chcemy w ten sposób zachęcić do aktywności, nordic wallking wiele nam daje – podkreśla Renata Ciesielska ze Stowarzyszenia Wytrwam, które organizowało wydarzenie. – Daje przede wszystkim zdrowie – psychiczne, fizyczne, pogodę ducha, pomaga na stres, na nasze codzienne kłopoty. Jest dla każdego i jest po prostu zalecane. Warto korzystać.



– Mama mnie zaraziła – parę lat temu została instruktorem, zaczęłyśmy chodzić i chodzę do dziś – mówi jedna z uczestniczek. – Pracuje tutaj całe ciało, dla mnie to taki czas na przemyślenie dużej ilości rzeczy, poukładanie sobie w głowie – jest fajne, dla mnie to taki relaks – wskazuje.



Ultra Rajd to pierwszy z tegorocznego cyklu rajdów pod hasłem: „Cztery pory roku z nordic walking w Toruniu w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika”.