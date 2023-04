Port Lotniczy w Bydgoszczy rozpoczął rejsy wakacyjne. Na inaugurację – Turcja!

2023-04-29, 17:39 Informacja prasowa Portu Lotniczego Bydgoszcz/Redakcja

Pierwsze rejsy do bułgarskiego Burgas oraz na greckie wyspy Kretę i Rodos zostały zaplanowane na początek czerwca/fot. ilustracyjna, BZG - Port Lotniczy Bydgoszcz, Facebook

Lato 2023 będzie historycznie najdłuższym sezonem lotów czarterowych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. Rejsy do Turcji, Grecji i Bułgarii w ramach wycieczek oferowane przez touroperatorów zaplanowane aż do połowy października.

W sobotę 29 kwietnia na inaugurację lotów do tureckiej Antalyi zrealizowane zostały dwa rejsy obsługiwane przez przewoźników Enter Air oraz Pegasus. Pasażerów na pokładach swoich samolotów zabrały biura podróży TUI oraz Coral Travel (...).



W szczycie sezonu ma odbywać się 9 rejsów tygodniowo do Antalyi, Burgas oraz na Kretę i Rodos. – Popyt na wakacyjne podróże stale rośnie, zauważają to touroperatorzy, którzy rozszerzają swoją ofertę i dostosowują ją do potrzeb Pasażerów. W letniej siatce połączeń znajdziemy takie kierunki jak Turcja, Grecja i Bułgaria, czyli trzy najchętniej wybierane destynacje przez podróżnych, które dają wiele możliwości spędzenia kilku-, czy kilkunastodniowego wypoczynku – mówi Edward Hartwich, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.



- Rozpoczynający się sezon lotów wakacyjnych będzie dla nas wyjątkowy, bo potrwa blisko pół roku. To pokazuje, że rejsy czarterowe cieszą się dużym zainteresowaniem. W naszym Porcie znów widzimy rodziny, które czekały cały rok by z uśmiechem na ustach wyruszyć w podróż ku nowym przygodom. Wierzymy, że z jeszcze szerszym uśmiechem spotkamy się z nimi w hali przylotów, kiedy po fascynującej podróży pozostaną liczne wspomnienia – powiedziała Monika Mejsner-Hermelin, członek Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.



Pierwsze rejsy do bułgarskiego Burgas oraz na greckie wyspy Kretę i Rodos zostały zaplanowane na początek czerwca. Szczegółowe informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej www.bzg.aero oraz w biurach podróży – Coral Travel, Itaka, TUI, Rainbow, Grecos.