Prom „Flisak” popłynął z Czarnowa do Solca Kujawskiego! Byliśmy na pokładzie [zdjęcia, wideo]

2023-04-29, 15:42 Polska Agencja Prasowa/Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Prom poza imieniem „Flisak” otrzyma jeszcze jedno – „Benio”, na cześć ojca Ireny Santor/fot. Elżbieta Rupniewska

Po latach przygotowań w sobotę zaczął kursować prom na Wiśle, pływający pomiędzy Czarnowem i Solcem Kujawskim. Inwestycja kosztowała ponad 22 miliony złotych. – To symboliczne połączenie Kujaw i Pomorza – powiedział marszałek województwa kujawsko–pomorskiego Piotr Całbecki.

– Dotrwaliśmy do tego momentu, kiedy po wielu perturbacjach prom „Flisak” zaczyna swoją pracę, łącząc Kujawy z Pomorzem. Symbolika tej przeprawy ma również i taki wymiar. Znajdujemy się bowiem w Solcu Kujawskim, czyli na Kujawach, a przed chwilą przypłynęliśmy z Pomorza, z ziemi chełmińskiej – z Czarnowa – mówił podczas briefingu prasowego marszałek Całbecki.



Wskazał, że chciałby, aby kiedyś w tym miejscu powstał most łączący dwa brzegi Wisły na wysokości Czarnowa i Solca Kujawskiego. – Będziemy go budować, ale póki co musi nam wystarczyć przeprawa promowa. Ta jednostka może zabrać na swój pokład 15 samochodów osobowych. Jest to prom bezpieczny. (...) Napęd łopatowy jest rzeczą bardzo rzadką, o ile nie jedyną w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o funkcjonujące promy – podkreślił Całbecki.



Przez cztery miesiące – za darmo

Taki sam napęd ma drugi prom w woj. kujawsko-pomorskim w Nieszawie, ale jest to jednostka mniejsza niż ta, która w sobotę zaczęła przewozić pasażerów oraz auta między Czarnowem i Solcem Kujawskim. W ocenie Całbeckiego prom „Flisak” jest urządzeniem prototypowym, które nie ma wcześniejszego odpowiednika. – Ta jednostka wolnopływająca, nieolinowana jest jedyną w swoim rodzaju – powiedział.



Przez najbliższe cztery miesiące korzystanie z promu będzie darmowe. Ma on kursować co ok. pół godziny, a na samym początku być może co godzinę. Będzie działał siedem dni w tygodniu, a ostateczna częstotliwość jego wypływania będzie uzależniona od zainteresowania mieszkańców i turystów.



Wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski doprecyzował, że pływanie jednostki będzie w jego ocenie możliwe przy stanie wody od 150 do 350 cm. Część znawców tematu wskazuje na minimalny poziom wody w okolicach 230 centymetrów. – Całość inwestycji kosztowała samorząd województwa ponad 22 miliony złotych. Środki w znacznym stopniu pochodzą z Unii Europejskiej – powiedział wicemarszałek Sosnowski.



Na cześć ojca Damy Polskiej Piosenki

Prom poza imieniem „Flisak” otrzyma jeszcze jedno – „Benio”. Marszałek Całbecki zdradził, że jednostka zostanie tak nazwana na cześć ojca Ireny Santor. Przypomnijmy, pierwsza Dama Polskiej Piosenki urodziła się w Papowie Biskupim a dzieciństwo spędziła w Solcu Kujawskim.



Przeprawa wielu okolicznym mieszkańcom skróci drogę do pracy i ułatwi funkcjonowanie firmom z soleckiego Parku Przemysłowego. Nad bezpieczeństwem pasażerów czuwać będą stale ratownicy WOPR-u.



Inwestycja promowa była planowana od wielu lat. Opóźniała się z różnych przyczyn. Jedną z nich była konieczność przebudowy napędu promu, gdyż pierwotnie zamontowany uniemożliwiał płynne wyjście z portu, gdzie jednostka cumowała. Prom bowiem „boksował”. Konieczne było także przygotowanie przymostków po obu stronach rzeki, jak i zaprojektowanie oraz realizacja dróg dojazdowych.