Mieszkańcy trzech bloków w Inowrocławiu mogą stracić bieżącą wodę. Ratusz ma propozycje dla spółdzielni

2023-04-29, 14:48 Marcin Glapiak/Redakcja

„Informujemy, że nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za zaistniałą sytuację” – czytamy w komunikacie inowrocławskiego ratusza/fot. inowroclaw.pl

Utrata dostępu do bieżącej wody grozi mieszkańcom trzech wieżowców przy Al. Kopernika 1, 3 i 5 w Inowrocławiu. Wszystko przez zły stan techniczny hydroforni obsługującej te budynki.

Zdaniem inowrocławskiego ratusza winę za taki stan rzeczy ponosi właściciel wieżowców, czyli Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dodajmy, że wspomniana hydrofornia znajduje się w budynku należącym do Miasta. „Sytuacją niedopuszczalną jest pokrywanie z pieniędzy publicznych, wszystkich inowrocławian, kosztów funkcjonowania instalacji, służącej jednemu podmiotowi prywatnemu, jakim jest wspólnota zarządzana przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową” – czytamy w komunikacie inowrocławskiego ratusza



– Regularnie prowadzę korespondencję z zarządem Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, proponując dwa rozwiązania do wyboru: albo przejmiecie w nieodpłatne użytkowanie – za darmo – ten budynek, wymieniacie te urządzenia, serwisujecie i zaopatrujecie w ten sposób w wodę budynki przy ul. Kopernika 1,3,5, albo drugi wariant: własne zestawy hydroforowe do każdego budynku, myślę, że dzisiaj to jest ok. 100 tysięcy złotych – mówi zastępca prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski.



Co o sytuacji sądzą mieszkańcy wieżowców? – My w czynszach ponosimy płacimy i chcemy mieć wodę – mówi jedna z mieszkanek. – Ja mieszkam tu od samego początku, już prawie 50 lat, i cały czas płaci się na Fundusz Remontowy. W tym roku remont był robiony dwa albo trzy razy przez te 48 lat – i gdzie są te pieniądze? – pyta inna. Jedna z kobiet mówi, że zgadza się na remont starej hydroforni, nawet gdyby spółdzielnia miała obciążyć mieszkańców kosztami.



Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa na razie nie chce komentować sprawy, tłumacząc, że problem cały czas jest analizowany.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.