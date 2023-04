Początek długiego weekendu. Na drogach jest więcej policyjnych patroli

Do groźnego wypadku doszło w piątek (28 kwietnia) na ul. Kruszyńskiej we Włocławku. Samochód osobowym zderzył się tu z autem dostawczym, dwie osoby zostały… Czytaj dalej »

- Dzięki temu, że dokładnie śledzimy to, co dzieje się w polskiej przestrzeni powietrznej, powstały pewne hipotezy i mamy pewne wątki, które można byłoby… Czytaj dalej »

– Podczas działań policjanci będą korzystać nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory, a także ze służbowych motocykli – mówi. W tych dniach policjanci będą przede wszystkim kontrolować prędkość i trzeźwość kierowców oraz reagować na szczególnie niebezpieczne zachowanie na drodze. – Takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzania, nieprawidłowe zachowania wobec pieszych czy rowerzystów – wymienia mł. insp. Chlebicz. Policjanci będą sprawdzać stan techniczny pojazdów oraz zwracać uwagę na to, czy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. Pod lupę wezmą też pieszych i rowerzystów – sprawdzą, czy po zmierzchu w terenie niezabudowanym z odblasków. W zeszłym roku podczas „majowego weekendu” (29 kwietnia 2002 – 4 maja 2022) na drogach naszego województwa doszło do 16 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Odnotowano również 351 kolizji. Ponadto policjanci zatrzymali 143 osoby będące pod wpływem alkoholu. Więcej w materiale Tatiany Adonis.

