Włocławski ratusz dopłaci mieszkańcom do zakupu rowerów. Uchwała przyjęta

2023-04-28, 19:04 Marek Ledwosiński/Redakcja

O przyznaniu pieniędzy nie będzie decydować sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy, lecz kolejność zgłoszeń/fot. ilustracyjna, Pixabay

Włocławek przeznaczy 200 tys. zł na dopłaty do zakupu rowerów przez mieszkańców. Uchwałę w tej sprawie przyjęto w piątek (28 kwietnia) na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Po wejściu uchwały w życie włocławianie będą mogli otrzymać dopłatę do połowy ceny zakupu roweru, ale nie więcej, niż 1500 złotych. Ratusz szacuje, że dotację uzyska około stu trzydziestu osób. O przyznaniu pieniędzy nie będzie decydować sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy, lecz kolejność zgłoszeń, czyli zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.



Właśnie brak innych kryteriów budził najwięcej kontrowersji. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości wniósł o odrzucenie projektu. Szef klubu, Janusz Dębczyński argumentował, że projekt jest aspołeczny. – Ten projekt budzi kontrowersje, kontrowersje nie zostały rozwiązane. On jest dla maleńkiej garstki mieszkańców naszego miasta i ten transfer w tym m momencie będzie skłócał mieszkańców, a nie wspierał ich w działalności.



Myślę, że jest też nierówne traktowanie obywateli, co narusza art.32. Konstytucji – uważa.

Uchwała została przyjęta głosami Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Zastępca prezydenta miasta i lider Lewicy we Włocławku Krzysztof Kukucki zadeklarował, że jest to system pilotażowy i że być może w przyszłym roku zostanie zmieniony, tak by uwzględniać sytuację ekonomiczną obywateli.



Dopłaty do zakupu roweru mają być swoistą rekompensatą za likwidację Włocławskiego Roweru Miejskiego – Włoweru, którego utrzymanie, jak twierdzi Miasto, było zbyt kosztowne.