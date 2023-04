Świadectwo odebrane! Maturzyści z Mogilna świętowali ukończenie szkoły

2023-04-28, 18:06 Marek Glapiak/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/Redakcja

Ukończenie szkoły świętowało blisko 200 uczniów/fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Blisko 200 uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie w piątek (28 kwietnia) odebrało świadectwa ukończenia szkoły. W uroczystości zakończenia roku klas maturalnych uczestniczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

– Do Zespołu Szkół w Mogilnie chodzi prawie 1200 uczniów, Przyjechałem pogratulować tym wszystkim, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, ale również tym wszystkim, którzy przez ostatnie miesiące przygotowywali się do tego – jedno z ważniejszych, najbardziej stresujących egzaminów w życiu – mówił wojewoda. – Wam, drodzy maturzyści życzę, aby egzamin dojrzałości był dla Was przepustką do dorosłości, a wyniki egzaminów maturalnych otworzyły bramy do wymarzonych uczelni wyższych – życzył wojewoda.



– W bieżącym roku szkolnym świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje blisko 200 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i techników. Większość z nich przygotowuje się do egzaminu maturalnego, zresztą ten proces rozpoczęli już od swoich pierwszych dni w szkole – mówił Zbigniew Grzechowski, dyrektor ZS w Mogilnie. – Ostatnie lata to okres naznaczony wieloma wydarzeniami w Waszym życiu m.in. pandemia i nauka zdalna. Dzisiaj możecie być z siebie dumni. Gratuluję wielkiego osiągnięcia jakim jest ukończenie szkoły – podsumował dyrektor.



Podczas uroczystości wojewoda razem ze starostą mogileńskim Tomaszem Krzesińskim wręczyli statuetki dla najlepszego ucznia i najlepszej uczennicy, następnie wraz z dyrektorem zespołu szkół wręczyli 33 świadectwa z wyróżnieniem.



Przypomnijmy: okres egzaminów maturalnych rozpocznie się 4 maja i potrwa do 23 maja.