Opieka medyczna w świąteczne dni. Przypominamy, dokąd pójść i gdzie dzwonić [telefony]

Przed nami długi majowy weekend. NFZ przypomina, gdzie w razie nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia można znaleźć opiekę medyczną. Lista placówek jest zamieszczona w załączniku.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 danego dnia do godz.8.00 dnia następnego.



W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza bądź pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta, są one bezpłatne i udzielane bez skierowania.





Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie np:

zaostrzenia dolegliwości znanej choroby

infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych

bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych

biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

zatrzymania moczu

nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

i innych dolegliwości, które wzbudzają niepokój pacjenta

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

Warto zapamiętać:

