Polecimy znad Brdy na Wawel! Bydgoski Port Lotniczy uruchomił połączenia do Krakowa

2023-04-28, 14:08 Redakcja

Do siatki lotów wróciły połączenia z Krakowem/fot. Archiwum

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły, że do siatki połączeń bydgoskiego lotniska powracają wakacyjne rejsy do stolicy Małopolski.

– To niewątpliwie wyczekiwana przez wiele osób decyzja. Głównym zadaniem Portu Lotniczego Bydgoszcz, jest otwarcie okna na świat dla mieszkańców Kujaw i Pomorza i zwiększanie dostępności komunikacyjnej. Dzięki temu połączeniu, znacznie skróci się czas podróży na południe Polski, która od połowy czerwca potrwa zaledwie godzinę – zaznaczył Edward Hartwich, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.



Pierwszy rejs z Krakowa zaplanowano na 16 czerwca. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu. Z Bydgoszczy do byłej stolicy Polski będzie można polecieć we wtorki i soboty o godzinie 6:50. Natomiast w odwrotnym kierunku samoloty ruszą w poniedziałki i piątki o godzinie 21:50.



Jak zaznacza lotnisko Polskie Linie Lotnicze LOT wyszły naprzeciw oczekiwaniom podróżujących zdecydowały się na uruchomienie wakacyjnych rejsów do historycznej stolicy Polski. Z Krakowa można polecieć w różne rejony Europy i świata, lub zdecydować się na spacer po starówce. Przed zbliżającymi się wakacjami to bardzo dobra wiadomość.