Справа про нерозпізнаний літак, забруднення води та засмічення ділянок

2023-04-28, 12:30 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

„Слідів вибухів чи вибухівки на місці не виявлено. Розслідуються різні гіпотези щодо прихованих доказів", - сказала Гражина Вавринюк, речник окружної прокуратури в Гданську./fot. Monika Siwak

Військовий відділ окружної прокуратури Гданська порушив провадження, 24 тонни сміття на узбіччі дороги в Закшево та Технологічний збій у Тухолі.

Військовий відділ окружної прокуратури Гданська порушив провадження у справі про загрозу життю багатьох людей у ​​вигляді підриву вибухівки. Йдеться про нерозпізнаний військовий літак, який впав у лісі в Замості, поблизу Бидгощі.

- „Слідів вибухів чи вибухівки на місці не виявлено. Розслідуються різні гіпотези щодо прихованих доказів", - сказала Гражина Вавринюк, речник окружної прокуратури в Гданську. До завершення прокурорсько-експертної роботи прокуратура, згідно з чинними правилами, не посилатиметься на повідомлення ЗМІ щодо обставин події. У свою чергу в Міноборони запевнили, що ситуація не загрожує безпеці мешканців.



24 тонни сміття викинуто на узбіччя дороги в Закшево. Це вже другий подібний випадок в Олександрівському повіті. Майже те ж саме сталося тиждень тому. На незабудованій ділянці хтось залишив мелені комунальні відходи. Поліція розслідує справу під наглядом прокуратури. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.



Технологічний збій, а не навмисний вчинок – ось ймовірна причина забруднення потоку Кич у Тухольському повіті. Інцидент стався у понеділок, 24 квітня. За попередніми даними, у воду потрапили неочищені стічні води Тухольської очисної споруди. Відібрано проби води з річок Кич і Брда, результати аналізу мають бути відомі не раніше 2 травня.