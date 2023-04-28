Справа про нерозпізнаний літак, забруднення води та засмічення ділянок

2023-04-28, 12:30  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
„Слідів вибухів чи вибухівки на місці не виявлено. Розслідуються різні гіпотези щодо прихованих доказів", - сказала Гражина Вавринюк, речник окружної прокуратури в Гданську./fot. Monika Siwak

„Слідів вибухів чи вибухівки на місці не виявлено. Розслідуються різні гіпотези щодо прихованих доказів", - сказала Гражина Вавринюк, речник окружної прокуратури в Гданську./fot. Monika Siwak

Військовий відділ окружної прокуратури Гданська порушив провадження, 24 тонни сміття на узбіччі дороги в Закшево та Технологічний збій у Тухолі.

Військовий відділ окружної прокуратури Гданська порушив провадження у справі про загрозу життю багатьох людей у ​​вигляді підриву вибухівки. Йдеться про нерозпізнаний військовий літак, який впав у лісі в Замості, поблизу Бидгощі.
- „Слідів вибухів чи вибухівки на місці не виявлено. Розслідуються різні гіпотези щодо прихованих доказів", - сказала Гражина Вавринюк, речник окружної прокуратури в Гданську. До завершення прокурорсько-експертної роботи прокуратура, згідно з чинними правилами, не посилатиметься на повідомлення ЗМІ щодо обставин події. У свою чергу в Міноборони запевнили, що ситуація не загрожує безпеці мешканців.

24 тонни сміття викинуто на узбіччя дороги в Закшево. Це вже другий подібний випадок в Олександрівському повіті. Майже те ж саме сталося тиждень тому. На незабудованій ділянці хтось залишив мелені комунальні відходи. Поліція розслідує справу під наглядом прокуратури. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Технологічний збій, а не навмисний вчинок – ось ймовірна причина забруднення потоку Кич у Тухольському повіті. Інцидент стався у понеділок, 24 квітня. За попередніми даними, у воду потрапили неочищені стічні води Тухольської очисної споруди. Відібрано проби води з річок Кич і Брда, результати аналізу мають бути відомі не раніше 2 травня.

Справа про нерозпізнаний літак, забруднення води та засмічення ділянок

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