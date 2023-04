Kierowca wjechał prosto pod pociąg towarowy. Podobno zignorował czerwone światło

2023-04-28, 10:00 Redakcja

Na przejeździe kolejowym w Lnianie 47-letni kierowca forda wjechał pod pociąg towarowy/fot. KPP Świecie

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w piątek (28 kwietnia) na przejeździe kolejowym w Lnianie (pow. świecki). 47-letni kierowca forda wjechał pod pociąg towarowy.

W piątek krótko po godzinie 6:00 w Lnianie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowym. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów ruchu drogowego wynika, że 47-letni kierowca forda nie dostosował się do sygnalizacji i wjechał na czerwonym świetle wprost pod pociąg towarowy. Kierowca forda z obrażeniami został przewieziony do szpitala.



Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej uwagi w okolicy przejazdów kolejowych. Zderzenie samochodu z pociągiem to wypadek, który z reguły niesie za sobą dramatyczne skutki.