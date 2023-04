Spotkanie polityków PiS w Rypinie. „Efekty są widoczne w każdej gminie” [zdjęcia]

2023-04-27, 21:30 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali z samorządowcami o inwestycjach lokalnych/fot: Elżbieta Rupniewska

„Inwestycje lokalne. Polska jest jedna” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Rypinie. Z samorządowcami z okręgu grudziądzkiego o zrealizowanych już inwestycjach i będących w trakcie realizacji dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład, rozmawiali ministrowie Łukasz Schreiber i Krzysztof Szczucki oraz poseł PiS Joanna Borowiak i wicewojewoda Józef Ramlau.

– Myślę, że możemy pojechać do każdej gminy w województwie kujawsko-pomorskim i pokazać, jak wiele się zmieniło w ciągu tych ośmiu lat. To jest największym sukcesem tego programu, że każdy mieszkaniec może zobaczyć nie na jakimś abstrakcyjnym przykładzie, że gdzieś coś powstało, tylko u niego w gminie – mówił minister Łukasz Schreiber z Komitetu Stałego Rady Ministrów.



Według ministra takimi inwestycjami są na przykład stadiony piłkarskie. Łukasz Schreiber zaznaczył, że samorządowcy wskazują potrzeby gminy. – Często na jego osiedlu (mieszkańca – przyp. red.) powstała jedna inwestycja, na przykład droga, żłobek albo modernizacja szkoły, stadionu piłkarskiego. Co jest najważniejsze, to są programy, które sami samorządowcy wskazują. To oni mówią, co jest potrzebne w gminie, na co chcieliby otrzymać środki.



W Rypinie wartość inwestycji przeprowadzonych dzięki rządowemu wsparciu tylko w tym roku wyniosły ponad 25 milionów złotych.



Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej.