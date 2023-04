Jeszcze dokładniejsze leczenie onkologiczne w Bydgoszczy! Centrum Onkologii podpisało umowę

2023-04-27, 20:00 Maciej Wilkowski/Redakcja

Akcelerator MR ma pozwolić na jeszcze dokładniejsze leczenie w sferze nowotworowej/fot: Tomasz Czachorowski/Facebook/Zbigniew Ostrowski Akcelerator MR ma pozwolić na jeszcze dokładniejsze leczenie w sferze nowotworowej/fot: Tomasz Czachorowski/Facebook/Zbigniew Ostrowski Akcelerator MR ma pozwolić na jeszcze dokładniejsze leczenie w sferze nowotworowej/fot: Tomasz Czachorowski/Facebook/Zbigniew Ostrowski

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, jako pierwszy ośrodek w kraju i czwarty w Europie będzie posiadało specjalistyczny sprzęt – akcelerator MR. Umożliwia on jeszcze dokładniejszą radioterapię zmian nowotworowych. W czwartek oficjalnie podpisano umowę na zakup tego innowacyjnego urządzenia.

Centrum Onkologii jest pionierem we wrażaniu nowoczesnych technologii, dających jeszcze większe szanse pacjentom na powrót do zdrowia. Nowoczesny akcelerator umożliwia precyzyjną radioterapię zmian nowotworowych dzięki zastosowaniu tomografii rezonansu magnetycznego, który został zintegrowany bezpośrednio z akceleratorem do radioterapii.



Akcelerator MR umożliwia niezwykle precyzyjne naświetlanie tylko chorej tkanki, z jednoczesnym oszczędzeniem otaczającej tkanki zdrowej. Pod względem budowy nie różnią się, ale te chore często wykazują odmienne cechy fizjologiczne.



Zastosowanie techniki MR w trakcie leczenia, pozwala jeszcze dokładniej ogniskować strumień promieniowania terapeutycznego w guzie, nawet wówczas, gdy będzie on zmieniał swój kształt oraz pozycję ze względów fizjologicznych czy to w ramach odpowiedzi na kontynuowane leczenie promieniami.