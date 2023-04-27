. Побачити можна буде серії, що почали виробляти до 1989. Також будуть цікаві молодші моделі, допущені до участі організаторамиНаступний з’їзд "Класиків" відбудеться 17 травня/фото: Janusz Wiertel, архіви
Поблизу Замостя знайдені залишки військового об'єкта, до середини травня почне курсувати пором у Бидгощі, а також новий сезон "Класиків Вночі".
Поблизу міста Замостя, за 15 км від Бидгощі, виявлено залишки невпізнаного
військового об’єкта. Ситуація не загрожує безпеці мешканців. - Місце знахідки досліджують співробітники поліції, військової поліції та сапери - про це повідомили в Міноборони. Раніше міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомив, що прокуратура веде провадження щодо залишків десантного військового об'єкта, які були знайдені в лісі поблизу Бидгощі.
Найпізніше в середині травня почне курсувати пором між Чарново і Сольцем
Куявським, повідомив маршалок воєводства Петро Цалбецький. – Ми його охрестимо разом із пані Іреною Сантор. Пором назвали Пліт Бодзьо, на честь батька артистки - розповів маршалок. Реалізація поромної переправи триває вже кілька років. Інвестиція має покращити комунікацію в цьому районі.
Перед катком «Torbyd» знову паркуватимуть класичні автомобілі та мотоцикли. "Бидгоські Класики Вночі" розпочинає новий сезон – до вересня один чи два рази на місяць шанувальники класичних автомобілів з міста та регіону представлятимуть свої транспортні засоби на парковці за вул Торуньська 59. Побачити можна буде серії, що почали виробляти до 1989. Також будуть цікаві молодші моделі, допущені до участі організаторами. Вхід на захід вільний, початок о 19:00 та завершення близько 21:00. Наступний з’їзд "Класиків" відбудеться 17 травня.
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