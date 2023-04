Zanieczyszczenie w strudze Kicz. Trwa badanie próbek wody po awarii oczyszczalni

Na czym polegał ten proces, wyjaśnia Małgorzata Witkowska, Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. – Przyczyną zrzutu, który miał miejsce 24 kwietnia było obumarcie w dużej części osadu czynnego na oczyszczalni. Zakład odpowiedzialny za eksploatację tej oczyszczalni podaje, że nastąpił najprawdopodobniej napływ jakiejś nieokreślonej na dziś substancji, która spowodowała pogorszenie kondycji tego osadu – mówi. Jak przekazuje, oczyszczalnia na blisko dobę wstrzymała odpływ ścieków. – W tym czasie dowożono osad czynny z dobrze działającej oczyszczalni, w celu zaszczepienia go w miejsce tego, który obumarł i przywrócenia oczyszczalni do pełnej sprawności, i te działania trwają. Tutaj jest zachwiany cały proces biologiczny, technologiczny. Ta część żyjąca w komorach napowietrzania, która jest niezbędna, żeby surowe ścieki, zanieczyszczone przekształcić w ścieki oczyszczone. Nastąpił spadek tlenu i ten osad, który działa w warunkach tlenowych, obumarł – tłumaczy naczelnik Witkowska. Pobrano próbki wody z rzeki Kicz i z Brdy, wyniki analizy powinny być znane najwcześniej 2 maja.

