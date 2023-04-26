Деталі співпраці Мрочи і Жовкви, тюремні уроки учнів автошколи, "дружні" парки

2023-04-26, 12:59 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Мроча буде містом-побратимом української Жовкви. Угоду про наміри щодо подальшої співпраці підписали мери обох міст/fot. mrocza.pl

Жовква та Мроча закріплюють свої відносини підписаною угодою, учні Бидгоської автошколи почули історію ув'язненого за скоєння ДТП, парки регіону стають доступними для осіб з обмеженими можливостями.

Мроча буде містом-побратимом української Жовкви. Угоду про наміри щодо подальшої співпраці підписали мери обох міст. Мер Жовкви Олег Вольський каже, що завдяки цій угоді місцеві урядовці зможуть скористатися досвідом польської гміни у вирішенні багатьох адміністративних та соціальних питань. У свою чергу, влада Мрочи розраховує на культурний, економічний та туристичний обмін, оскільки, як наголошується, Жовква є надзвичайно привабливим містом з точки зору свого розташування та пам’яток.



Одна мить, одна непоправна помилка – це може зруйнувати життя двох родин. Про це учні Бидгоської автошколи дізналися... у в'язниці. У тюрмі на Фордоні майбутні водії познайомилися з 30-річним паном Томашем, у якого попереду ще 10 років із 12-річного ув’язнення за скоєння летального ДТП під дією наркотиків. Із понад 6 тис. винуватців ДТП 5 тис. керували автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Молоді водії найменш досвідчені та розважливі. Саме водії віком від 18 до 24 років скоюють найбільше ДТП - два роки тому їх було понад 3 тисячі, які забрали 382 життя.



Ландшафтні парки стають дружніми до людей з обмеженими можливостями. - У парку Wdecki з'явилися сучасні електричні інвалідні візки, що полегшать пересування територією для людей, які досі не могли брати участь в екскурсіях - повідомив директор парку Даніель Сіверт. Гостинсько-Влоцлавський ландшафтний парк також брав участь у пілотному проєкті Фонду Реабілітації Інвалідів під назвою „Територія під охороною – територія доступна”.