Bydgoscy radni za przekazaniem Szpitala Miejskiego Politechnice Bydgoskiej

2023-04-26

Uchwała ma charakter intencyjny, czyli wyrażający wolę radnych. Szpital zostanie przekazany uczelni po otrzymaniu zgody na uruchomienie kierunku lekarskiego. Wniosek w tej sprawie PBŚ złoży w III kwartale tego roku.

Przypomnijmy, w przyszłym roku akademickim (2024/2025) uczelnia planuje otwarcie kierunku lekarskiego i potrzebuje placówki, w której będą mogli uczyć się i praktykować studenci kierunków medycznych.



– Każda uczelnia medyczna, która kształci, która się rozwija, ma swoje zaplecze – mówi Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej. – To zaplecze jest niezbędne do tego, żeby tworzyć tam kliniki, móc obsadzać rozwijającą się kadrę. Wydaje nam się, że prośba skierowana do miasta jest prośbą racjonalną, a tak naprawdę prośbą, która umożliwi i da pewność uruchomienia tego kierunku, a potem kształcenia lekarzy. Jest to jedyne optymalne rozwiązanie, dlatego w imieniu społeczności akademickiej kieruje do państwa słowa prośby o przychylność w tym zakresie i poparcie przedłożonej przez pana prezydenta uchwały.



– Podjęcie tej uchwały to historyczny moment – uważa Maciej Świątkowski, radny PO.

– Bierzemy aktywny udział w konkretnym wzmacnianiu instytucji państwowej działającej w naszym mieście, głównie na rzecz miasta i obszaru Metropolii Bydgoskiej, która, mam nadzieję, będzie w funkcjonowała kilka wieków.



Za przyjęciem uchwały zagłosowało 28 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu. Był to Marcin Lewandowski, radny PiS.



– To jest bardzo poważna decyzja – podkreśla samorządowiec Prawa i Sprawiedliwości. – Chodzi o przekazanie tej instytucji pod władze innego podmiotu. Szpital Miejski jest miejski, i żeby zmienił się podmiot tworzący, to, jak rozumiem, musi w pewnym sensie formalnie ulec likwidacji jako „miejski”, musi powstać „szpital uniwersytecki”. Jest to, jeszcze raz podkreślam, bardzo ważny krok.



O tym jak przekształcenie szpitala miejskiego w kliniczny wpłynie na pacjentów radni chcą dyskutować na kolejnych sesjach.