Projektant Mostu Uniwersyteckiego nie chce zwrócić kosztów naprawy. Miasto szykuje pozew

2023-04-26, 11:00 Marta Kocoń/Redakcja

Most Uniwersytecki/fot. ZDMiKP Twitter/archiwum

Bydgoszcz wchodzi na drogę sądową z Transprojektem Gdańskim – biurem, które zaprojektowało Most Uniwersytecki. Miasto chce odzyskać w ten sposób pieniądze, które wydało na naprawę obiektu.

O tym, że Bydgoszcz, będzie domagać się zwrotu kosztów, prezydent Rafał Bruski informował w styczniu. – Wezwaliśmy Transprojekt Gdański o zwrot kwoty 10,5 mln złotych. To jest kwota, która wydaliśmy łącznie na wszystkie działania związane z zabezpieczeniem Mostu Uniwersyteckiego, jego naprawą – mówił.



Biuro projektowe nie chce jednak ponieść kosztów, o czym poinformowało w pisemnej odpowiedzi udzielonej bydgoskiemu ratuszowi. Bydgoszcz przygotowuje więc pozew sądowy. „Obecnie jest on uszczegóławiany i niebawem będzie złożony” – poinformowało w przesłanym do Polskiego Radia PiK komunikacie Biuro Prasowe Urzędu Miasta. Pozew ma być gotowy na początku maja.



Przypomnijmy: Most Uniwersytecki był zamknięty przez rok w związku z awarią węzłów mocujących wanty. Jej powodem miały być błędy w dokumentacji projektowej. Mimo stwierdzenia nieprawidłowości, projektantom nie grożą konsekwencje karne - prokuratura umorzyła postępowanie z powodu przedawnienia.