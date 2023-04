Mrocza i ukraińska Żółkiew zostaną miastami partnerskimi. Umowa intencyjna podpisana

2023-04-25, 21:41 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Podpisanie umowy intencyjnej ws. współpracy Mroczy i Żółkwi/fot. mrocza.pl

O przyszłej współpracy Mroczy i ukraińskiej Żółkwi mówi umowę intencyjna, jaką podpisali burmistrzowie obydwu miasteczek. Jak wskazuje burmistrz Żółkwi Ołeh Wolski, dzięki temu porozumieniu ukraińscy samorządowcy będą mogli skorzystać z doświadczeń polskiej gminy w rozwiązywaniu różnych spraw administracyjnych i społecznych. Polacy liczą m.in. na korzyści turystyczne.

– Liczymy na taką pomoc, komunalną współpracę, w technice komunalnej, bo mamy problemy z tym w naszym mieście. Pomoc może dotyczyć też projektów, bo widziałem u was nowe przedszkole, i to taki bardzo nowoczesny projekt. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego projektu, u nas w Ukrainie nie ma takich – tłumaczy burmistrz Ołeh Wolski.

A na co liczy samorząd Mroczy? – Na pewno na wymianę w zakresie kultury, gospodarki i informacji, komunikacji społecznej, turystyki. Nie ukrywam, że Żółkiew to bardzo atrakcyjne miasto, bo ma bardzo fajne zabytki, jest bardzo fajnie położone – mówił Waldemar Chudzik, zastępca burmistrza Mroczy.



14-tysięczna Żółkiew leży w obwodzie lwowskim, 35 km od granicy z Polską. Miasto zostało założone w XVI wieku przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego.

Umowa o współpracy Mroczy i Żółkwi zostanie podpisana po wyrażeniu zgody przez radnych obydwu miast.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.