Na razie dopłat do kupna roweru we Włocławku nie będzie. Projekt uchwały do poprawy

2023-04-25, 20:54 Marek Ledwosiński/Redakcja

Dopłaty do kupna prywatnego roweru miały być swego rodzaju „rekompensatą” za likwidację Włocławskiego Roweru Miejskiego – Włoweru/fot. ilustracyjna, Pixabay

Włocławscy radni zdjęli z porządku obrad wtorkowej (25 kwietnia) sesji projekt uchwały o dopłatach do zakupu rowerów. Jak argumentowała opozycja prezydenta, projekt w obecnym kształcie był „niechlujny” pod względem formalnoprawnym i wymaga poprawy.

Przypomnijmy: projekt mówił o dopłacie z kasy miasta połowy kosztów zakupu prywatnego roweru, ale nie więcej, niż 1500 złotych. Ratusz przewidział na dopłaty łącznie 150 tysięcy, przyznanych w ramach zasadach, „kto pierwszy, ten lepszy”.



Pomysł skrytykowała opozycja wobec prezydenta. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zażądał zdjęcia projektu z porządku dzisiejszych obrad.



Szef klubu, Janusz Dębczyński, jest zadowolony z wyników głosowania. – Dobrze się stało, że ten punkt został zdjęty, bo w przypadku jego przyjęcia wystąpiłbym do wojewody o uchylenie z przyczyn formalno-prawnych, bo jest on pod tym względem przygotowany bardzo niechlujnie, niespójnie, mało transparentnie, i w związku z tym sprawny 18-, 19-latek mógłby bardzo szybko elektronicznie złożyć taki wniosek i jeżeli decydowałaby kolejność złożenia tego wniosku, tylko tych stu szczęśliwców mogłoby mieć tenże rower. W tym przypadku jest to tylko dla wybranych – mówił.



Stanowisko radnych PiS-u podzieliła część radnych koalicji rządzącej włocławskim Ratuszem. Bez ich głosów zdjęcie projektu z porządku obrad nie byłoby możliwe.



Dotacje do prywatnego roweru miały być swego rodzaju „rekompensatą” za likwidację Włocławskiego Roweru Miejskiego – Włoweru, którego utrzymanie miało być dla miasta zbyt kosztowne.



Więcej o wtorkowej sesji Rady Miasta Włocławka w relacji Marka Ledwosińskiego.