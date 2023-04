Wicemarszałek Zgorzelski w Toruniu: PSL postuluje przeprowadzenie interwencyjnego skupu zboża

2023-04-25, 17:11 Monika Kaczyńska/Redakcja

W briefingu poza posłem Zgorzelskim wzięli też udział działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego z regionu – wśród nich byli m.in. poseł Dariusz Kurzawa i senator Ryszard Bober/fot. Monika Kaczyńska

O trudnej sytuacji w polskim rolnictwie związanej z niekontrolowanym importem zboża do kraju mówił w Toruniu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak podkreślał poseł PSL, nowy minister rolnictwa nie rozwiązuje problemów rolników, a obecna sytuacja doprowadziła do ruiny wielu gospodarstw w Polsce. – PSL ma konkretne propozycje – jedna z nich to przeprowadzenie skupu interwencyjnego – mówił Zgorzelski.

– Elewatory polskie, czyli firma Elewarr, może zgromadzić ok. 700 tys. ton zboża, tymczasem już do połowy elewatory są zasypane, zatem proponujemy, aby wprowadzić skup interwencyjny wraz ze zmagazynowaniem u rolnika albo w przestrzeniach, które można wynająć. Dopiero wtedy Agencja Rezerw Materiałowych będzie mogła zboże od rolników wziąć i wyeksportować je na przykład do krajów afrykańskich, w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Ale też mówimy jasno: że to zboże powinno być wyłącznie pochodzenia polskiego – wskazał.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.