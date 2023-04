UKW świętuje i cieszy się z wyników. Kolejne kierunki mogą nadawać stopnie doktora!

2023-04-25, 16:01 Robert Erdmann/Redakcja

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 25 kwietnia, w rocznicę koronacji patrona, obchodzi swoje święto. Władze uczelni złożyły kwiaty pod pomnikiem króla, odbyło się też uroczyste posiedzenie senatu.

– Najważniejsza dla Uniwersytetu, zgodnie z ideą Szwalbego [pierwszego dyrektora Filharmonii Pomorskiej, propagatora utworzenia w Bydgoszczy uniwerstyteu – przyp. red.], jest po prostu uniwersalność i szerokoprofilowość. Czyli od fizyki, przez filozofię i historię, do biologii i kultury fizycznej. Wszystkiego tego można się u nas nauczyć, mamy również uprawnienia do doktoryzowania z tych kierunków – mówił prof. Jacek Woźny, rektor UKW, który podkreślał wykonaną pracę przez uczelnię w ciągu ostatnich kilkunastu lat.



Część studentów myśli nad kontynuowaniem edukacji na kolejnym stopniu. – Studia prawdopodobnie będą kontynuowane, już jako magisterskie, na kierunku doradztwo podatkowe. Czy jeszcze tutaj na UKW? Zobaczymy, ale możliwe, że tak.



– Na 19 ewaluowanych dyscyplin aż 17 uzyskało ocenę B+ oraz A. To umożliwia nam nadawanie stopnia doktora oraz stopień doktora habilitowanego. Do tej pory mieliśmy dziewięć dyscyplin z uprawnieniami, w tej chwili kończymy tę ewaluację z 17 – zaznaczył Jarosław Burczyk, prorektor uczelni do spraw nauki.



Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z najmłodszych uniwersytetów w kraju. Działalność rozpoczął w 2005 roku.