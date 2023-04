Nieodpowiedzialny wybryk motocyklisty. Jechał na tylnym kole i uderzył w auto [wideo]

2023-04-25, 13:00 KMP w Bydgoszczy/Redakcja

21-latek nie opanował motocykla po poderwaniu go na tylne koło, przez co doszło do kolizji/Fot: zrzut ekranu/KMP w Bydgoszczy

Kierowca motocykla stanął na jednym kole, przez co spadł pasażer. Pojazd przewrócił się i uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka auto. Okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Na nagraniu widać poczynania kierowcy, któremu zabrakło wyobraźni co do możliwych skutków swojego zachowania. Do zdarzenia doszło na ulicy Inwalidów w Bydgoszczy. 21-latek wyprzedzał, wbrew zakazowi, przy czym gwałtownie przyspieszył. Stanął na jednym kole, to skutkowało upadkiem pasażera, a następnie przewróceniem się pojazdu. Motocykl ślizgając się po jezdni, uderzył w samochód nadjeżdżający z naprzeciwka.



Policjanci ruchu drogowego zatrzymali mieszkańcowi powiatu bydgoskiego prawo jazdy. Ponadto sporządzili dokumentację do skierowania wniosku o ukaranie do sądu w związku z popełnionymi przez niego wykroczeniami.



21-latek odpowie za spowodowanie kolizji, jazdę bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tej kategorii pojazdu oraz wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym.



Policjanci apelują do kierowców o zdrowy rozsądek, jazdę zgodną z przepisami, ale również dostosowaną do indywidualnych umiejętności. Jak widać, niektórzy nie są w stanie opanować pojazdów o takiej mocy.