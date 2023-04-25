Співпраця Мрочи І Жовкви, процедури у лісах, нові соціальні ініціативи

2023-04-25, 12:40 Redakcja/Pavlo Podkopajew

Лісівники повідомляють, що лісам нашої області загрожують шкідники – це три види комах./fot. materiały nadleśnictwa

Гміна Мроча розпочинає співпрацю з містом Жовква Львівської області, лісові служби змушені проводити лікування лісів, у Влоцлавку нові соцпрограми.

Сьогодні гміна Мроча розпочинає співпрацю з містом Жовква Львівської області в Україні. Спеціальну угоду з цього приводу буде підписано о 13:00. На церемонію був запрошений заступник воєводи Куявсько-Поморського воєводства Радослав Кемпінський.



Лісівники повідомляють, що лісам нашої області загрожують шкідники – це три види комах. Лісові служби змушені періодично забороняти доступ до лісу, оскільки необхідно проводити рятувальні роботи із залученням агроавіації. Для боротьби зі шкідниками будуть використані хімічні препарати для ураження травної системи гусениць. Обробки можуть тривати при необхідності навіть до середини червня. На radiopik.pl ви можете знайти мапу з місцями, які повинні бути охоплені процедурами.



Менше грошей на помічників осіб з інвалідністю і вдвічі більше на відпочинок поза домом. Петро Ґрудзінський – директор Муніципального Центру Підтримки Сім’ї у Влоцлавку поінформував про програми, які МЦПС почне реалізувати з середини червня, щоб полегшити життя мешканцям з обмеженими можливостями та їхнім родинам. На підтримку помічника можуть розраховувати 128 осіб. Усім, хто потребує такої допомоги, необхідно подати заяву до так званого МОПСу(МЦПС). Набір розпочнеться на початку червня. Місто також продовжує шукати охочих бути помічниками для людей з інвалідністю.