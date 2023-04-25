Співпраця Мрочи І Жовкви, процедури у лісах, нові соціальні ініціативи

Лісівники повідомляють, що лісам нашої області загрожують шкідники – це три види комах./fot. materiały nadleśnictwa
Гміна Мроча розпочинає співпрацю з містом Жовква Львівської області, лісові служби змушені проводити лікування лісів, у Влоцлавку нові соцпрограми.
Сьогодні гміна Мроча розпочинає співпрацю з містом Жовква Львівської області в Україні. Спеціальну угоду з цього приводу буде підписано о 13:00. На церемонію був запрошений заступник воєводи Куявсько-Поморського воєводства Радослав Кемпінський.
Лісівники повідомляють, що лісам нашої області загрожують шкідники – це три види комах. Лісові служби змушені періодично забороняти доступ до лісу, оскільки необхідно проводити рятувальні роботи із залученням агроавіації. Для боротьби зі шкідниками будуть використані хімічні препарати для ураження травної системи гусениць. Обробки можуть тривати при необхідності навіть до середини червня. На radiopik.pl ви можете знайти мапу з місцями, які повинні бути охоплені процедурами.
Менше грошей на помічників осіб з інвалідністю і вдвічі більше на відпочинок поза домом. Петро Ґрудзінський – директор Муніципального Центру Підтримки Сім’ї у Влоцлавку поінформував про програми, які МЦПС почне реалізувати з середини червня, щоб полегшити життя мешканцям з обмеженими можливостями та їхнім родинам. На підтримку помічника можуть розраховувати 128 осіб. Усім, хто потребує такої допомоги, необхідно подати заяву до так званого МОПСу(МЦПС). Набір розпочнеться на початку червня. Місто також продовжує шукати охочих бути помічниками для людей з інвалідністю.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę