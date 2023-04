Lasy otwierają się na turystów, nawet niepełnosprawnych. Parki otrzymały nowe wózki

2023-04-25, 12:20 Marcin Doliński/Redakcja

Wdecki Park Krajobrazowy otrzymał elektryczne wózki, żeby wspomóc niepełnosprawnych turystów/Fot. Marcin Doliński

Parki Krajobrazowe stają się bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych. We Wdeckim Parku pojawiły się nowoczesne elektryczne wózki. Urządzenia ułatwią poruszanie się w terenie osobom, które dotychczas były wykluczone i nie brały udziału w wycieczkach.

– W naszym wypadku jednym z elementów, które ocenialiśmy, była dostępność ścieżek turystycznych i tras wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych. Te wózki są specjalnie zaprojektowane w taki sposób, że mają szerokie koła napompowane. Nawet na szlakach, które są nieutwardzone, one sobie poradzą. Na takie ścieżki leśne również będziemy mogli zaprosić osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi – ogłosił Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.



Wózki mają pomóc w ułatwieniu dostępu do ścieżek. Osoby często odwoływały wyjazdy z powodu niedostosowania terenu. – Pojazdy są zasilane elektrycznie, akumulatorowo. Jest zamontowany joystick, który pozwala na kierowanie, jeżeli osoba jest na tyle sprawna. Funkcję sterującego może przejąć opiekun. Myślę, że to jest duże ułatwienie. Osoby bardzo często zrezygnowały z udziału w wycieczkach i wyjazdach do parku. Tak nie mogłyby się poruszać, wszędzie razem z grupą. Zapętlało to izolowanie tych osób.



Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.



W pilotażowym projekcie PFRONU pod tytułem „Obszar chroniony – obszar dostępny” wziął udział jeszcze Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy.