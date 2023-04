Wielospecjalistyczny Szpital Miejski ma zostać przekazany Politechnice Bydgoskiej [wideo]

2023-04-24, 16:33 Tatiana Adonis/Redakcja

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski ma zostać przekazany Politechnice Bydgoskiej. Prezydent Bydgoszczy skieruje na najbliższą sesję Rady Miasta specjalną uchwałę w tej sprawie./fot. Tatiana Adonis

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski skieruje na najbliższą sesję Rady Miasta specjalną uchwałę dotycząca przekazania Szpitala „Miejskiego" Politechnice Bydgoskiej. Lecznica ma być kolejną bazą dydaktyczną dla przyszłego kierunku lekarskiego.

Placówka ma zostać przekazana uczelni po otrzymaniu zgody na uruchomienie kierunku lekarskiego. Wniosek w tej sprawie PBŚ chce złożyć w III kwartale 2023 roku.

– Konsekwentnie realizujemy działania na rzecz powstania Wydziału Medycznego w strukturach uczelni. Nie byłoby to możliwe bez życzliwości i zrozumienia ze strony władz miasta, za co serdecznie dziękuję w imieniu całej społeczności akademickiej Politechniki – mówi prof. Marek Adamski, Rektor PBŚ.



– Przedłożę radnym propozycję uchwały, na podstawie której zostanie wstępnie zaaprobowane przekazanie naszego szpitala w zarządzanie, czy wręcz zmiana podmiotu tworzącego, tak to się fachowo nazywa, tak, aby Politechnika Bydgoska miała pełną bazę do tego, aby mogła się rozwijać – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.



Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy podkreśla, że uchwała będzie miała charakter intencyjny, czyli będzie wyrażała tylko wstępną wolę przekazania szpitala w ręce Politechniki Bydgoskiej. – Jeżeli Politechnice Bydgoskiej uda się uzyskać stosowne zezwolenia i uruchomi kształcenie na kierunku lekarskim, to miasto Bydgoszcz będzie miało za zadanie uchwalić już tę właściwą uchwałę Rady Miasta, która wprost będzie wyrażała zgodę na przekazanie szpitala.



- Ta forma przekazania szpitala jest optymalna dla uczelni – mówi dr hab. inż.

Szymon Różański, prof. PBŚ, prorektor ds. rozwoju. – W tych okolicznościach będziemy mogli w pełni skorzystać z kadry już zatrudnionej w szpitalu, jak również, jako podmiot zarządzający tą jednostką, będziemy mogli dofinansować placówkę, ubiegać się o środki i tam przekierować nasze główne cele dotyczące rozbudowy i kształcenia. Będzie to jednostka stanowiąca docelowo część uczelni, w której chcemy rozwijać infrastrukturę kliniczną. Rozważamy m.in. budowę ta terenie szpitala nowoczesnego prosektorium, a także zaplecza dydaktycznego, niezbędnego dla kształcenia przyszłych studentów kierunku lekarskiego



- Zarząd szpitala w pełni popiera tę decyzję. Podniesienie rangi placówki ze szpitala powiatowego do szpitala uniwersyteckiego to szansa na rozwój infrastruktury, rozwój kadry medycznej - mówi Anna Lewandowska, Dyrektor Naczelny WSM.



Przypomnijmy, że uczelnia prowadzi rozmowy jeszcze z innymi jednostkami, m.in. 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Bydgoszczy. W weekend władze Politechniki Bydgoskiej podpisały list intencyjny w sprawie współpracy ze Szpitala MSWiA w Bydgoszczy.



Pierwszy rocznik studentów Wydziału Medycznego PBŚ ma rozpocząć kształcenie

wraz z początkiem roku akademickiego 2024/2025.



Więcej w relacji Tatiany Adonis