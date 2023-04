Kowal ma najlepszą podstawówkę w województwie i jedną z najlepszych w Polsce!

2023-04-24, 19:17 Marek Ledwosiński/Redakcja

Wyniki rankingu ogłoszono na ogólnopolskim Kongresie Małych i Średnich Miast w Chełmie/ www.miasta.pl

Podwłocławskie miasteczko Kowal ma tylko jedną szkołę podstawową, ale za to wybitną. Podstawówka ta zajęła drugie miejsce w Polsce w rankingu poziomu nauczania, w kategorii miast nie będących siedzibą powiatu. Ranking przeprowadził Związek Miast Polskich, zaś użyto w nim kryterium absolutnie obiektywnego, czyli wyników egzaminów ósmoklasistów z trzech minionych lat.

– Jest to powód do niewątpliwej satysfakcji – mówi burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski. - Takich małych miast jest w całej Polsce 600, natomiast uwzględniając, bo to poprosiłem, wszystkie miasta w Polsce, a jest ich 979, to jesteśmy na trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu jest Podkowa Leśna, na drugim Karpacz, na trzecim Kowal. Jest to niewątpliwie powód do wielkiej satysfakcji, że nasze małe miasteczko ma tak znakomitą edukację, o czym świadczy ta nagroda.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.





Liderzy Edukacji

Podkowa Leśna, Milanówek i Piaseczno to Liderzy Edukacji w kategorii miast położonych w strefach zewnętrznych miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw

Bochnia, Cieszyn, Leżajsk i Łowicz – w kategorii miast – siedzib powiatów

Karpacz, Kowal i Alwernia – w kategorii - miasta położone poza strefami zewnętrznymi miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw oraz niebędące siedzibami powiatów

Laureaci zostali wytypowani na podstawie danych z Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Do nagrody nominowane zostały miasta, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.