Туристичний сезон у воєводстві, Фестиваль у Торуні та події у Влоцлавку

2023-04-24, 12:18  Redakcja
У Куявсько-Поморському воєводстві розпочався туристичний сезон. На фото: виставка в штаб-квартирі Надгопланського парку Тисенклеція / фото. Архіви

У Куявсько-Поморському воєводстві розпочався туристичний сезон. На фото: виставка в штаб-квартирі Надгопланського парку Тисенклеція / фото. Архіви

Єпархія у Влоцлавку святкує ювілей, у регіоні стартує туристичний сезон, у Торуні проходить Фестиваль Науки та Мистецтва, а у Влоцлавку оголошено конкурс на найкраще приміщення у центрі.

Влоцлавська єпархія, одна з найстаріших єпархій у Польщі, святкує своє 900-річчя. Святкування ювілею триватимуть рік. Вони супроводжуватимуться багатьма літургійними, історичними та мистецькими подіями. Серед іншого, 30 квітня у Влоцлавському соборі буде представлено ораторію. Початок концерту о 17:00.

У Куявсько-Поморському воєводстві стартував туристичний сезон. Гості можуть відвідати Олендерський етнографічний парк у Великій Нешавці, де можна дізнатися, ким були Олендери та яким було їхнє життя, а також Сільське Навчальне Господарство в Козелці, де можна зустріти віслюків, кіз, корів та овець. Відвідувачі можуть взяти участь у низці тематичних заходів, а також: відвідати садиби, погодувати тварин, придбати сувеніри в галереї ремесел та оглянути Куявське віче, де представлено спорядження, яке щодня супроводжувало колишніх мешканців краю. Садиба розташована в Надвіслянському Краєзнавчому Парку.

У Торуні проходить Фестиваль науки і мистецтва. Цьогорічна подія відбувається під гаслом «П’ять століть після Коперника». У програмі понад 100 заходів з різних галузей, зокрема хімії, астрономії та права. Фестиваль триватиме до вечора. Програма доступна на сайті festival.torun.pl.

У Влоцлавку розпочався черговий конкурс за звання «Брендове Приміщення Середмістя» – це можливість для власників магазинів, ресторанів і всіх пунктів обслуговування, які працюють у зоні міської ревіталізації, тобто практично на Старому місті Влоцлавка.

Переможцем – після онлайн-голосування – стає найпопулярніше місце, яке найбільше подобається мешканцям Влоцлавка. Для початку все, що вам потрібно зробити, це подати заявку на участь. Форма доступна на сайті мерії. "Подати" приміщення може його власник або самі клієнти. Дедлайн подачі заявок – останній день квітня.

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