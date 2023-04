Diecezja Włocławska rozpoczęła obchody 900-lecia. Uroczystość w Zduńskiej Woli [homilia, wideo]

W Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli Diecezja Włocławska rozpoczęła rozpoczęła obchody 900 - lecia. /fot. diecezja.wloclawek.pl

W obecności ponad 30 biskupów ordynariusz diecezji-jubilatki, ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski odprawił w sobotę (22 kwietnia) mszę świętą i udzielił zgromadzonym, na mocy specjalnego przywileju, papieskiego błogosławieństwa. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęło Nawiedzenie Matki Bożej w ikonie jasnogórskiej.

Ksiądz doktor Witold Dorsz przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że klasztor na Jasnej Górze, w którym na co dzień wystawiona jest ikona Matki Bożej, przez ponad 100 lat znajdował się w granicach diecezji włocławskiej. Dziś najbardziej znanym sanktuarium maryjnym w diecezji jest Licheń:



- To sanktuarium stosunkowo nowe, bo związane z objawieniem Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi Sikatce w 1850 roku - mówi ks. Dorsz. - Swoje znaczenie zyskało, kiedy prymas Stefan Wyszyński zdecydował, że w przygotowaniu do Tysiąclecia Chrztu Polski, w każdej diecezji będzie koronować jeden z wizerunków Matki Bożej. I tak też się stało. To jest początek ogromnego rozwoju kultu. Dzisiaj jest to jedno z najbardziej znaczących sanktuariów.



Na terenie biskupstwa włocławskiego znajdują się także sanktuaria: św. Siostry Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.



Uroczyste obchody Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej, połączone z nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, potrwają do 19 marca 2024 r. Rozpoczynające się nawiedzenie jest drugim nawiedzeniem Matki Bożej w diecezji włocławskiej. Pierwsze miało miejsce w latach 1974-1976 i rozpoczęło się także w Zduńskiej Woli.