Przedszkole S.T.E.P. wzięło sprawy w swoje ręce. Już jest posprzątane! [zdjęcia]

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi, czyli kolejna okazja, by zadbać o swoje otoczenie i dać przykład tym, którzy tego nie robią. - Dzieci nastawione są bardzo pozytywnie - mówi dyrektor placówki, Beata Wegnerska-Gackowska. - Ich uczestnictwo, gotowość i aktywność przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Jeżeli od podstaw będziemy pielęgnować, kultywować w dzieciach tę chęć dbałości o naszą planetę, to będzie bardzo dobrze. Dzieci doskonale wiedzą, dlaczego trzeba dbać o czystość, choć podkreślają, że sprzątać wolą las, niż swój pokój... - Ludzie wyrzucają śmieci, bo są niedobrzy...Niektórzy są leniwi i po prostu nie chce im się podejść kilka metrów do śmietnika...Nie wolno zostawiać po sobie śmieci, bo zwierzątka mogą się zatruć - mówiły przedszkolaki z przedszkola S.T.E.P. Maluchom towarzyszyli wychowawcy, rodzice i przyjaciele. Łącznie stawiło się ponad 150 osób.

