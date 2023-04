Przyszli lekarze z Politechniki Bydgoskiej będą zdobywać wiedzę w szpitalu MSWiA

2023-04-22, 15:04 Tatiana Adonis/Redakcja

W Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy będę się uczyć studenci medycyny Politechniki Bydgoskiej. W sobotę (22 kwietnia) władze uczelni podpisały umowę z dyrektorem lecznicy i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Mam nadzieję, że między innymi tutaj, w tej placówce, za 6-7 lat lat będziemy mogli celebrować, witać pierwszych lekarzy, jako już zawodowych medyków - mówi prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej. - Teraz będziemy pracować nad dograniem tekstu umowy i szczegółów tej współpracy.



Pewne elementy tej współpracy są już znane - dodaje Marek Lewandowski, dyrektor Szpitala MSWiA. - Udostępniamy Politechnice całą bazę naszego szpitala, czyli wszystkie oddziały, sprzęt i pomieszczenia, natomiast to, nad czym musimy popracować, to kto z naszej kadry będzie chciał te zajęcia prowadzić.

- Nam pozostało, i chcę to jednoznacznie zapewnić, pomóc temu dobremu pomysłowi, bo tylko coś dobrego może z tego dla regionu, dla naszej ochrony zdrowia wyjść - deklaruje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Błażej Poboży.

A doktor Szymon Różański, prorektor do spraw rozwoju Politechniki Bydgoskiej dodaje, że uczelnia prowadzi rozmowy jeszcze z trzema jednostkami. - Wyśmienita jednostka, z którą dziś zaczynamy współpracę, zapewnia tylko część tego zapotrzebowania niezbędnego do kształcenia. W związku z tym w najbliższych tygodniach będziemy państwa informować o dalszym przebiegu naszych rozmów.



Politechnika Bydgoska chce uruchomić kierunek medyczny w roku akademickim 2024/2025.