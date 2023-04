Na Kujawach i Pomorzu trwa akcja „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem"

2023-04-22, 13:29 Monika Kaczyńska/Tomasz Kaźmierski/Redakcja

Mieszkańcy zagrody w Kozielcu zapraszają na spotkanie/fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum

Reporterzy Polskiego Radia PiK przetarli pierwsze szlaki. Byliśmy w zagrodzie w Kozielcu koło Bydgoszczy oraz w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce.

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnictwu olenderskiemu. Do zwiedzania zachęca Joanna Sójka z Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

- Można przyjechać i zobaczyć jak wyglądało dawniej życie osadników holenderskich, którzy osiedlali się wzdłuż biegu Wisły i gospodarowali na terenach niebezpiecznych, bo często zalewanych przez powodzie. Zagrody są zupełnie inne niż te, które znamy z pozostałych polskich skansenów. Są przede wszystkim bardzo duże. Zagroda, w której teraz jesteśmy ma 40 metrów długości, więc jest ogromna. One są wysokie i przepięknie urządzone - mówi Joanna Sójka.



Z kolei osioł, kozy, krowa i owce oraz przemiła gospodyni czekają na publiczność, która zapisała się na zajęcia w Zagrodzie w Kozielcu. Miłośnicy zwierząt będą zachwyceni.



- Będziemy zwiedzać zagrodę. Zajrzymy wszędzie, w każdy zakątek - mówi Alicja Ożóg, właścicielka zagrodę edukacyjnej w Kozielcu. - Mamy izbę kujawską, chcemy pokazać państwu te nasze stare sprzęty. Zobaczycie państwo, jak kiedyś ludzie żyli, gdy nie było elektryczności. Osiołek Oli zapewne przywita wszystkich swoim donośnym głosem. Jest Lama Feluś, nasza kózka Krzysia i koziołek Matołek, ale też jest owieczka Milutka z króliczkiem Filipem, świnka Stefanka. No jest co oglądać i karmić - zaprasza Alicja Ożóg.



Cała akcja jest wielkim otwarciem sezonu turystycznego w naszym regionie. W sobotę przez cały dzień na naszej antenie relacje z tego wydarzenia.



